اللبنانية رولا خلف أول سيدة تتولى رئاسة تحرير صحيفة "فايننشال تايمز"

أعلنت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن تعيين رولا خلف رئيسة لتحريرها لتكون أول سيدة وهي من أصل لبناني في هذا المنصب، منذ تأسيس الصحيفة قبل أكثر من 130 عاما.

وحلت خلف محل ليونيل باربر الذي عمل كرئيس تحرير لـ "فايننشال تايمز" منذ العام 2005.

وقالت خلف، عبر حسابها في "تويتر": "بعض الأخبار الشخصية: أشعر بسعادة غامرة لتعييني"، معتبرة الأمر بأنه شرف كبير.

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR — roula khalaf (@khalafroula) 12 ноября 2019 г.

وقد انضمت خلف للصحيفة قبل 20 عاما، وشغلت مناصب نائبة رئيس التحرير ورئيسة تحرير الشؤون الخارجية، ورئيسة تحرير شؤون الشرق الأوسط.

من جانبه، وجه ليونيل باربر، رئيس التحرير السابق للصحيفة، التهاني إلى خلف بالمناسبة، واصفا إياها بـ"صحفية رائعة".

Congratulations @khalafroula on being the next editor @FinancialTimes A great journalist and leader of the next FT chapter #Leave — Lionel Barber (@lionelbarber) 12 ноября 2019 г.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن تعيين خلف جاء نتيجة لحملة توظيف استمرت لمدة عام، وشارك فيها أصحاب الصحيفة المملوكة لشركة "نيكي" اليابانية، الذين قاموا بتقييم عدد من المرشحين. وتفوقت خلف على بقية المرشحين.

وقال مدير شركة "نيكي"، تسونيو كيتا: "لدي كل الثقة (بخلف) وأنها ستواصل مهمة "فايننشال تايمز" في تقديم صحافة نوعية بدون خوف وبدون محاباة وتلهم وتقود الفريق المكون من المواهب الصحافية العالية".

المصدر: وكالات