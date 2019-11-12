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اعتقال زعيم أبرز حزب معارض في أذربيجان مع نشطاء

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اعتقال زعيم أبرز حزب معارض في أذربيجان مع نشطاء
Reuters
رجال مجهولون يحتجزون أحد المشاركين في تجمع للمعارضة في باكو
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اعتقلت الشرطة في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، عارف حاجيلي زعيم حزب "مساواة"، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مع عشرين من نشطاء الحزب المذكور، لمنع مظاهرة ضد "الانتهاكات الحقوقية".

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس"، بأن الشرطة قد اعتقلت نحو عشرين ناشطا في حزب "مساواة" بعدما بدأوا بالتجمع لتظاهرة أمام مقر بلدية العاصمة باكو.

وفي تصريح للصحفيين، قال الزعيم السابق للحزب عيسى غامبار، إن رجال الشرطة نقلوا حاجيلي إلى أحد أقسام الشرطة في العاصمة الأذربيجانية وصادروا هاتفه المحمول.

من جانبه أبلغ المتحدث باسم الحزب المعارض غيولاغا اصلانلي، وكالة "فرانس برس" بأن "الشرطة تحاصر مقر الحزب منذ الصباح"، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة لمنع التظاهرة المقررة في وقت لاحق الثلاثاء.

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وفي وقت سابق أعلن حزب "مساواة" عزمه تنظيم تظاهرة الثلاثاء "احتجاجا على التضييق على حرية التجمع في عهد الرئيس إلهام علييف"، وكان من المقرر أن تتزامن التظاهرة مع الاحتفالات بذكرى إقرار الدستور في أذربيجان في عام 1995، بعد استقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي.

المصدر: وكالات

 

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