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إسرائيل ترسل دبابات "ميركافا" إلى الحدود مع غزة (فيديو)

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إسرائيل ترسل دبابات
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الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع قطاع غزة
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دفع الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من الدبابات إلى الحدود مع قطاع غزة عقب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، ردا على اغتيال تل أبيب للقيادي في سرايا القدس، بهاء أبو العطا.

ويظهر فيديو نشر اليوم على حساب CNW في "تويتر" المعني بالأخبار المتعلقة بالصراعات والحروب والأزمات، أرتالا من الآليات العسكرية الإسرائيلية المحملة بالدبابات وهي تتجه نحو الحدود مع غزة.

وأشار متابعون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الدبابات من نوعي "ميركافا 3" و"ميركافا 4".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الجيش في وقت سابق من اليوم، أن دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت 3 مواقع عسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي" والتي تشكل "سرايا القدس" جناحا عسكريا لها.

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المصدر: RT

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