قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، إنها اتفقت مع الشرطة على تعزيز التعاون بينهما من أجل توفير حماية للسفارات، وذلك بعد تعرض مقر السفير الأمريكي لمحاولة اعتداء الشهر الماضي.

وعقد الجانبان لقاء، من أجل مناقشة تدابير الحماية اللازمة للدبلوماسيين الأجانب بالبلاد، بهدف تلافي تكرار الخلل الأمني، الذي كان في حراسة مقر إقامة السفير الأمريكي هاري هاريس.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان صحفي: "قررت الوزارة والشرطة بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير حماية أكثر شمولا للوفود والبعثات الدبلوماسية، من خلال إقامة نظام تعاون مترابط لتبادل المعلومات العملية في الوقت الفعلي".

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وأضافت الوزارة، أن الجانبين اتفقا أيضا على تفقد سلامة وأمن الدبلوماسيين الأجانب، وسفاراتهم بانتظام وضبط مستوى أجهزتهم الأمنية على أساس نتائج عمليات الفحص الأمني.

وفي الشهر الماضي، حاولت مجموعة من الطلاب الجامعيين، اقتحام مقر إقامة سفير الولايات المتحدة في سيئول.

المصدر: وكالة يونهاب