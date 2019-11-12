روسيا تدعو أوكرانيا إلى تمديد القانون حول الوضع الخاص لدونباس

دعت روسيا السلطات الأوكرانية إلى تمديد القانون حول الوضع الخاص بمناطق معينة في دونباس شرقي البلاد، والذي ينتهي سريانه في 31 ديسمبر المقبل.

وقال المندوب الروسي في مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية الأوكرانية، بوريس غريزلوف، عقب اجتماع المجموعة في مينسك، اليوم الثلاثاء، إن "الوفد الروسي لفت الانتباه إلى أن سريان القانون حول الوضع الخاص لدونباس ينتهي يوم 31 ديسمبر 2019".

وأضاف أن الوفد الروسي دعا الجانب الأوكراني إلى ضمان تمديد وبدء الحوار مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك ضمن اللجنة السياسية لمجموعة الاتصال حول التعديلات الضرورية على هذا القانون من أجل تطبيق "صيغة شتاينماير" الخاصة بمسألة الإدارة المحلية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا.

وأشار غريزلوف إلى أن تنفيذ قانون الوضع الخاص بالكامل يتطلب تثبيته في الدستوري الأوكراني.

وبحث اجتماع مجموعة الاتصال، فصل القوات عند خط التماس والمسائل الأمنية على امتداده.

يذكر أن البرلمان الأوكراني أصدر القانون حول الوضع الخاص في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في عام 2014، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. وفي 2018 تم تمديد سريان القانون حتى نهاية عام 2019.

المصدر: وكالات