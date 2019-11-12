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ألمانيا تعتقل 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" بتهمة التخطيط لهجوم

أخبار العالم

ألمانيا تعتقل 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ
Reuters
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أعلنت الشرطة الألمانية، اعتقال 3 أشخاص في مدينة أوفنباخ غربي البلاد، للاشتباه بأنهم ينتمون لتنظيم "داعش"، وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم باستخدام المتفجرات.

وقال الادعاء الألماني، اليوم الثلاثاء، إن المشتبه به الأساسي، ألماني من أصل مقدوني عمره 24 عاما، أراد تصنيع متفجرات وحاول شراء سلاح عبر الإنترنت، وإن شريكيه مواطنان تركيان في العشرينات من العمر.

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من جانبها أكدت ناديا نيسن، المدعية العامة بمدينة فرانكفورت، في بيان، أن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا "قتل أكبر عدد ممكن من الكفار في الهجوم".

المصدر: رويترز

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