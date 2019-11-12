أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنيتي دييغو مارادونا عن تأييده ودعمه للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، معتبرا أن ما واجهه الرئيس الذي كان يعمل للفقراء هو "انقلاب منظم في بوليفيا".

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ونشر مارادونا في "إنستغرام" صورة له مع موراليس، التقطت عام 2008 وعلق عليها قائلا: "يؤسفني الانقلاب الذي حصل في بوليفيا، خصوصا للشعب البوليفي، ولإيفو موراليس، هو شخص متواضع كان يعمل دائما لمصلحة الناس الأشد فقرا".

وعرف عن مارادونا دعمه للكثير من السياسيين اليساريين في القارة الأمريكية، مثل الزعيمين الراحلين الكوبي فيدال كاسترو والفنزويلي هوغو تشافيز.

وكان مارادونا، الذي يعمل حاليا كمدرب لنادي خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، قد ساند عام 2008 المنتخب الوطني البوليفي الذي ادعى حقه في اللعب على أرضه في عاصمته لاباز التي تقع على ارتفاع 3600 متر.

وفي رسالة حديثة، هنأ مارادونا موراليس على فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البوليفية، التي طعنت فيها المعارضة.

واستقال موراليس الموجود على رأس السلطة منذ عام 2006 من الرئاسة الأحد، تحت ضغط من الجيش والقوى التابعة للغرب والولايات المتحدة، والتي قامت بتنظيم مظاهرات عنيفة ضده.

ومنحت المكسيك حق اللجوء السياسي لموراليس بناء على طلبه، باعتبار أن حياته باتت في خطر في بلده، وهو توجه إليها اليوم.

المصدر: "أ ف ب"