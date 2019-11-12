كشفت مصادر إسرائيلية أن قرار اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، اتخذ منذ حادثة هروب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من حفل انتخابي بأسدود قبل شهرين بعد سقوط صواريخ.

وقال المحلل في القناة العبرية 12، عميت سيغل، إن القرار اتخذ حينها لتصفية أبو العطا، إلا أنه تم تأجيل التنفيذ لتكون الظروف ملائمة.

وأشار سيغل إلى أن "الكابينت" صادق الأسبوع الماضي على تنفيذ عملية اغتيال أبو العطا، حسب موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية.

يذكر أن الإعلام الإسرائيلي تداول قبل شهرين، مقاطع مصورة تظهر هروب نتنياهو أثناء انطلاق صفارات الإنذار في محيط غلاف غزة، وذلك خلال تواجده في مؤتمر انتخابي في أسدود.

المصدر: القدس نت

