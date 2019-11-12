تعرضت سفينة شحن إيطالية تابعة لشركة Micoperi، لهجوم من جانب قراصنة في خليج المكسيك.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلا عن وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم وقع مساء يوم 11 نوفمبر، وتعرضت خلاله السفينة الإيطالية المستأجرة في رافينا، للاعتداء، ونجم عن الحادث إصابة اثنين من تسعة بحارة إيطاليين كانوا على متنها.

إقرأ المزيد

وأضافت الوكالة، أن الأول أصيب في ركبته خلال تبادل لإطلاق النار، فيما أصيب الثاني بجسم حاد على رأسه.

ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، ووفقا للبيانات الأولية، فقد شارك في الهجوم 7 أو 8 قراصنة، استخدموا خلال ذلك قوارب سريعة.

وفي يوم 4 نوفمبر، أفادت الأنباء، بأن قراصنة اختطفوا تسعة من أفراد الطاقم من سفينة نرويجية قبالة ساحل بنين في إفريقيا.

المصدر: إزفيستيا