وافق الاتحاد الأوروبي على مشروع لإنشاء نظام دفاع جوي وصاروخي بمكونات فضائية TWISTER خاص به، لصد أحدث التهديدات الجوية من الجيل الجديد.

وأعلن عن ذلك اليوم الثلاثاء، في البيان الختامي لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الدفاع، حيث أدرج مشروع نظام TWISTER في قائمة تتكون من 13 مشروعا عسكريا جديدا تم اعتمادها كجزء من برنامج الشراكة العسكرية الهيكلية للاتحاد الأوروبي PESCO.

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وورد في البيان: "تمت الموافقة على تصميم نظام (الإنذار والاعتراض المبكر مع مكونات المراقبة الفضائية TWISTER)، في 12 نوفمبر 2019. وستشارك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وفنلندا في تنفيذه".

المصدر: تاس