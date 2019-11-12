بدأت أنقرة تنفيذ بترحيل "الدواعش" الأجانب الذين بقبضتها إلى دولهم، وأبعدت أمريكيا إلى منطقة حدودية عازلة مع اليونان.

وعلق الداعشي الأمريكي خلف بوابة أدرنة الحدودية، حيث رفضت أثينا السماح له بدخول أراضيها، ليبقى في منطقة عازلة ينتظر تحديد مصيره.

وسائل الإعلام التركية ذكرت أن الأمن التركي اعتقل الداعشي المشار إليه خلال عملية "نبع السلام".

المصدر: وكالات