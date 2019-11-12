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أردوغان: سنذكّر ترامب بعدم وفاء واشنطن بوعدها في سوريا

أخبار العالم

أردوغان: سنذكّر ترامب بعدم وفاء واشنطن بوعدها في سوريا
Reuters
الرئيسان التركي والأمريكي
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قال الرئيس التركي إنه سيبلغ الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لم تف باتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي لإخلاء منطقة سورية على الحدود مع تركيا من مقاتلي حماية الشعب الكردية.

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وأضاف رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء للصحفيين قبيل سفره إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي مع دونالد ترامب: "من المستحيل القول إن الإرهابيين انسحبوا من الشريط الواقع بشمال شرق سوريا".

وأكد على أن بلاده ستواصل ترحيل إرهابيي تنظيم "داعش"، دون أدنى اهتمام بمواقف بلدانهم من استقبالهم.

وأشار إلى أنه سيوضح لنظيره الأمريكي بالوثائق، النشاطات الإرهابية لفرهاد عبدي شاهين الملقب بـ"مظلوم كوباني"، وأن تواصلهم معه أمر خاطئ.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه تركيا، قائلا: "عليكم إعادة النظر في مواقفكم تجاه تركيا التي تحبس هذا العدد من عناصر داعش في سجونها وتضبطهم في الجانب السوري".

وفي ما يخص مسألة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، قال الرئيس التركي: "نرغب في مواصلة الجهود الصادقة التي قمنا بها مع الولايات المتحدة وروسيا حتى الآن، الولايات المتحدة وروسيا لم تتمكنا من تطهير الشمال السوري من الإرهابيين، وسنقيّم هذا الأمر مع ترامب وبوتين".

المصدر: وكالات

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