روحاني: الأوروبيون قدموا مقترحات مقبولة رفضناها لعدم ثقتنا بترامب
كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الأوروبيين عرضوا مقترحات جيدة نسبيا على بلاده بصدد الاتفاق النووي، لكن طهران رفضت هذه العروض لانعدام ثقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق مع الأوروبيين حول المبادئ، لكن هناك خلافات في طريقة التنفيذ... رفضنا المقترحات التي قدمها الأوروبيون لكننا لم نغلق باب التفاوض".
وتابع: "منحنا الدول الأوروبية فرصة عام كامل للتعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل البدء بتقليص التزاماتنا".
وأكد روحاني على أن طهران لم تتخل عن طريق المفاوضات، وقال: "لوكان في الولايات المتحدة رئيس أمريكي آخر، لتمكنا من التوصل إلى اتفاق منذ سبتمبر الماضي... لا يمكن لأي دولة مساءلة إيران عن استئناف تشغيل مفاعل فوردو".
وختم: "خطواتنا في تقليص التزاماتنا النووية محسوبة ومنطقية والطرف المقابل لم يتمكن حتى الآن من إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي".
المصدر: RT