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موسكو: نشر تقرير الدولية للطاقة الذرية هدفه تقويض خطة العمل المشتركة

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موسكو: نشر تقرير الدولية للطاقة الذرية هدفه تقويض خطة العمل المشتركة
Sputnik
ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية
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اعتبر ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن نشر تقرير الوكالة الذي يتهم إيران بنشاط نووي سري، استمرار للمحاولات الرامية لتقويض الصفقة الإيرانية.

وأضاف: "المثال الأخير، تسريب التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لوكالات الأنباء بعد دقائق من توزيعه على مجلس المحافظين ليصبح على الفور موضع تفسيرات سلبية وغير صحيحة".

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وأفاد أحدث تقرير للوكالة حول برنامج إيران النووي، الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة مسربة منه، بأن "الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري، في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة".

ولم يكشف التقرير عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية، أشارت في وقت سابق، إلى أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران، تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل، أنه شهد نشاطات ذرية سرية سابقة.

المصدر: إنترفاكس

 

 

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