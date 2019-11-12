موسكو: نشر تقرير الدولية للطاقة الذرية هدفه تقويض خطة العمل المشتركة

اعتبر ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن نشر تقرير الوكالة الذي يتهم إيران بنشاط نووي سري، استمرار للمحاولات الرامية لتقويض الصفقة الإيرانية.

وأضاف: "المثال الأخير، تسريب التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لوكالات الأنباء بعد دقائق من توزيعه على مجلس المحافظين ليصبح على الفور موضع تفسيرات سلبية وغير صحيحة".

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وأفاد أحدث تقرير للوكالة حول برنامج إيران النووي، الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة مسربة منه، بأن "الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري، في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة".

We observe persistent efforts to undermine #IranDeal by all possible means. Latest example: confidential #IAEA report was leaked today to news agencies within minutes after its circulation in Board of Governors and immediately became subject to negative misinterpretations. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 11 ноября 2019 г.

ولم يكشف التقرير عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية، أشارت في وقت سابق، إلى أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران، تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل، أنه شهد نشاطات ذرية سرية سابقة.

المصدر: إنترفاكس