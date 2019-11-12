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ماكرون يعلن عن محادثة "رائعة" مع ترامب

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ماكرون يعلن عن محادثة
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ترحيبه بمكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشاد بنتائجها واصفا إياها بـ"الرائعة".

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وقال: "أجريت محادثة هاتفية ممتازة الليلة مع دونالد ترامب، تناولت سوريا وإيران وحلف شمال الأطلسي. ناقشنا الكثير من النقاط المشتركة، وسنجتمع عشية قمة الناتو في لندن".

يشار إلى أن قمة الناتو ستعقد يومي 3 و4 ديسمبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: "إنترفاكس"

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