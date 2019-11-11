اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية حول بوليفيا الثلاثاء

أعلنت منظمة الدول الأمريكية أنها ستعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في بوليفيا بمقرها في واشنطن غدا الثلاثاء.

وأشارت المنظمة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيعقد بطلب من الولايات المتحدة وفنزويلا والبرازيل وكندا وكولومبيا وغواتيمالا وبيرو وجمهورية الدومينيكان.

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يذكر أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس قدم استقالته يوم أمس الأحد بعد مطالبة الجيش بذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، والتي أظهرت فوز إيفو موراليس بولاية رئاسية رابعة في الجولة الأولى من الانتخابات.

ورحبت الولايات المتحدة باستقالة موراليس، فيما اعتبرت عدة دول في المنطقة، وخاصة تلك التي تحكمها حكومات يسارية، ما حدث في بوليفيا انقلابا.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول الأمريكية تضم 35 دولة في أمريكا الشمالية والجنوبية.

المصدر: رويترز