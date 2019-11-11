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واشنطن تحث المتظاهرين في بوليفيا على عدم مهاجمة ممثلياتها الدبلوماسية

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واشنطن تحث المتظاهرين في بوليفيا على عدم مهاجمة ممثلياتها الدبلوماسية
Reuters
اشتباكات بين مناصري الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس والمعارضة في لاباز
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حثت وزارة الخارجية الأمريكية المتظاهرين في بوليفيا على عدم الاعتداء على المواقع التابعة لبعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية في البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية على لسان أحد ممثليها اليوم الاثنين: "إننا نأخذ مسألة الحصانة الدبلوماسية لبعثتنا ببالغ الجدية، وندعو جميع المنخرطين في هذه الأحداث وأي حالة تتعلق بأعمال الشغب في أي مكان، إلى احترام هذه الحصانة".

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بموازاة ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البوليفية في بيان لها أن الوحدات العسكرية في عموم البلاد بدأت اعتبارا من اليوم الاثنين، بتنفيذ خطة "سيباستيان باغادور" الهادفة إلى الحفاظ على الوظائف الرئيسية للدولة لضمان عملها من أجل السلام والاستقرار في البلاد.

من ناحية أخرى، قالت جانين أنيس، النائبة الثانية لرئيسة مجلس الشيوخ البوليفي، التي يتوقع أن تتولى رئاسة البلاد بعد استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس أمس الأحد تحت ضغط الاحتجاجات ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة الشهر الماضي، قالت إن السلطات ستعكف على تنظيم انتخابات رئاسية جديدة قبل حلول يوم 22 يناير القادم.

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وشهدت العاصمة البوليفية لاباز اليوم اندلاع اشتباكات بين مناصري الرئيس المستقيل موراليس من جهة، وأنصار المعارضة من جهة أخرى.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية ما جرى في بوليفيا من أحداث والتي أسفرت عن استقالة موراليس هو "انقلاب أعد له مسبقا".

المصدر: وكالات

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