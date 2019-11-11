 
مباشر

البيت الأبيض: استقالة موراليس إشارة قوية للنظام في فنزويلا

أخبار العالم

البيت الأبيض: استقالة موراليس إشارة قوية للنظام في فنزويلا
Reuters CARLOS GARCIA RAWLINS
احتجاجات ضد الرئيس إيفو موراليس في بوليفيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpdu

رحبت الولايات المتحدة باستقالة رئيس بوليفيا إيفو موراليس، معتبرة أنها "تحافظ على الديمقراطية" في البلاد وتمثل "إشارة قوية" إلى حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن "استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس أمس هي لحظة مهمة للديمقراطية في نصف الكرة الغربي".

إقرأ المزيد
الرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن الاستقالة من منصبه
الرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن الاستقالة من منصبه

وأضاف البيان: "بعد ما يقرب من 14 عاما ومحاولته الأخيرة لتجاوز الدستور البوليفي وإرادة الشعب، يحافظ رحيل موراليس على الديمقراطية ويمهد الطريق أمام الشعب البوليفي لسماع أصواته".

وأشادت الولايات المتحدة بالشعب البوليفي "لمطالبته بالحرية" وبالجيش في البلاد "لالتزامه بحماية ليس فقط شخصا واحدا، ولكن دستور بوليفيا".

وأضاف البيت الأبيض أن "هذه الأحداث تبعث إشارة قوية إلى النظامين غير الشرعيين في فنزويلا ونيكاراغوا"، على حد تعبير البيان، بأن "الديمقراطية وإرادة الشعب سوف تسودان دائما".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الأردن يصل إلى الباقورة بعد استعادتها من إسرائيل ويصلي على أرضها