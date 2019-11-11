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فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر إيران من العقوبات وتدعوها للعودة إلى تعهداتها

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فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذر إيران من العقوبات وتدعوها للعودة إلى تعهداتها
RT
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دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، محذرة من إعادة فرض العقوبات عليها.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث، اليوم الاثنين، أنها ستدرس تطبيق آلية تسوية الخلافات الموجودة ضمن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

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وأشارت الدول الثلاث إلى أن أعمال إيران الأخيرة تعقد جهودها للتخفيف من التوترات في المنطقة.

وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها إزاء قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو"، ودعت للتراجع عن هذا القرار.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان إيران عن خطوتها الرابعة لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" وتخصيب اليورانيوم.

المصدر: رويترز

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