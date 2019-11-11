أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقناة RT، أن الدول الغربية لا تفي بوعودها في عدم نشر الأسلحة النووية، ولم تلتزم بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

وقال عراقجي في حديث لبرنامج "قصارى القول": "أجرينا مباحثات حول الاتفاق النووي لإزالة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي، وإنه لا يجب أن يشك أحد في نوايا إيران بشأن سلمية برنامجها النووي".

وفيما يتعلق بالملف الأمني للمنطقة، شدد المسؤول الإيراني على أن بلاده تضع أمن المنطقة من ضمن أولوياتها، وقال، "يهمنا أمر مضيق هرمز ومنطقة الخليج ومستعدون للتعاون مع دول المنطقة في ذلك".

المصدر: RT