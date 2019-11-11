ترأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، الاحتفالات التي تقام في بلاده لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وهذه المناسبة تعرف أيضا بـ "ذكرى هدنة كومبين الأولى" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في 11 نوفمبر عام 1918، بالقرب من قرية كومبين في فرنسا.

وحيا ماكرون، في كلمة ألقاها بساحة الشانزيليزيه في باريس، عددا من المحاربين القدامى الذين شاركوا بالاحتفال إلى جانب الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، وشخصيات سياسية​​​.

ووضع الرئيس الفرنسي، إكليلا من الزهور عند الشعلة أمام ضريح الجندي المجهول.

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وجرت الاحتفالات في هذا العام بدون حضور دولي خلافا للعام الماضي الذي شهد مشاركة أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة من حول العالم على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: سبوتنيك