أبلغت جمهورية غانا، سلطات صربيا، بسحبها الاعتراف باستقلال كوسوفو، لتصبح بذلك الدولة السادسة عشرة التي تتخذ مثل هذا الموقف.

وقالت الخارجية الصربية، إنها استلمت مذكرة بهذا الخصوص من نظيرتها الغانية.

وأضافت الخارجية الصربية في بيان لها: "سحبت جمهورية غانا الاعتراف بكوسوفو وميتوهيا، كما أخطرت بذلك وزارة الخارجية الصربية. وبهذا أصبحت غانا العضو السادس عشر في الأمم المتحدة الذي يسحب الاعتراف بانفصال كوسوفو. تعتبر حكومة غانا أن قرار عام 2012 بالاعتراف باستقلال كوسوفو وميتوهيا سابق لأوانه، واعتبرت الاعتراف بكوسوفو وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها، انتهاكا لإعلان هلسنكي وانتهاكا أساسيا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244".

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وأعلنت الخارجية الصربية، أنها توصلت في عام 2018، إلى اتفاق مع غانا لسحب الاعتراف بكوسوفو.

وكانت عملية المباحثات مع غانا حول الموضوع، طويلة وجرت على مستوى رئيسي الدولتين والبرلمان ووزيري الخارجية.

وزار وزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشيتش، غانا في مايو 2019. وخلال جولته تلك، زار كذلك تنزانيا ومدغشقر والكونغو وتوغو والصومال.

وشهدت الأشهر الأخيرة، نشاطا دبلوماسيا قويا من جانب صربيا وكوسوفو، من أجل كسب دعم الدول النامية في موضوع الاعتراف بكوسوفو.

المصدر: تاس