الخارجية الروسية: ما حدث في بوليفيا انقلاب مسبق التدبير

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ما جرى في بوليفيا، أنه انقلاب تم إخراجه، بعد أن قدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته.

وجاء في بيان الخارجية الروسية الاثنين: "مما يثير قلقنا العميق، أنه خلال الأزمة السياسية الداخلية في بوليفيا، جوبه استعداد الحكومة للبحث عن حلول بناءة على أساس الحوار، بتطور الأحداث وفق انقلاب أعدّ له مسبقا".

وقالت الخارجية إنها تنظر بعين القلق إلى سير الأحداث في بوليفيا، "حيث لم تسمح موجة العنف التي أطلقتها المعارضة باستكمال ولاية إيفو موراليس الرئيسية"، داعية كافة القوى السياسية في بوليفيا إلى التعقل وإيجاد حل دستوري للأزمة.

وكان موراليس قد قدم أمس الأحد استقالته، على خلفية الاحتجاجات المثيرة للجدل المتواصلة منذ أكتوبر الماضي ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوزه.

المصدر: وكالات