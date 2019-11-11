انفصاليو كتالونيا يقطعون طريقا رئيسيا يربط فرنسا بإسبانيا

أقدم محتجون مناصرون لانفصال كتالونيا على قطع طريق سريع رئيسي يربط فرنسا بإسبانيا.

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وقال متحدث باسم الشرطة الكتالونية لـ"رويترز"، إن المحتجين أغلقوا نقطة حدودية على الطريق السريع AP-7، الذي يربط منطقة كتالونيا بفرنسا، ما عطل حركة المرور في الاتجاهين.

وقام حوالي 80 شخصا بقطع الطريق عند نقطة الحدود "لا جونكويرا" بين فرنسا وإسبانيا.

وأعلنت "حملة تسونامي الديمقراطية" السرية، التي نظمت احتجاجات جماهيرية بما في ذلك في مطار برشلونة الشهر الماضي، مسؤوليتها عن هذا الإغلاق.

المصدر: "رويترز"