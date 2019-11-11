أنقرة تعلن بدء ترحيل "الدواعش" المحتجزين لديها

أعلن متحدث باسم الداخلية التركية اليوم الاثنين، عن ترحيل إرهابي أمريكي، مضيفا أن اثنين آخرين أحدهما ألماني والثاني دنماركي، سيتم ترحيلهما كذلك في وقت لاحق من اليوم.

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وأشار المتحدث إلى الانتهاء من إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، سيتم ترحيلهم في 14 نوفمبر.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، قد صرح يوم الجمعة بأن تركيا ستبدأ بإعادة عناصر "داعش" المحتجزين لديها إلى بلدانهم اعتبارا من الاثنين.

المصدر: "الأناضول"