اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، دول الاتحاد الأوروبي بدعم الدفاع الروسي، وتسديد تكاليف سلاح روسيا، عن طريق دعم خط نقل الغاز الروسي عبر البلطيق "السيل الشمالي-2".

وقال في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز": "نحن نسدد قيمة السلاح الروسي من أموالنا الأوروبية".

وأعرب رئيس وزراء بولندا، عن أسفه، لأن هذا المشروع الروسي، يحظى بالدعم والتأييد في أوروبا.

ووجه السياسي البولندي، سهام الانتقاد الحادة، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقوله، إن "وضع روسيا كعدو لحلف الناتو أمر لا يمكن تصوره".

وقال مورافيتسكي: "الرئيس ماكرون في وضع مختلف، لأنه لا يشعر بأنفاس الدب الروسي الساخنة حول رقبته".

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وشدد رئيس حكومة بولندا، على أنه يرحب بالحوار مع روسيا المسالمة والديمقراطية، ولكنها الآن "ليست مسالمة ولا ديمقراطية".

المصدر: نوفوستي