"ترامب الرضيع" يتعرض للطعن في ألاباما الأمريكية (فيديو)

تعرض بالون يصوّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في جسم طفل رضيع للطعن وأفرغ من الهواء الذي بداخله من قبل شخص استاء من ظهوره أثناء زيارة الرئيس لولاية ألاباما أمس السبت.

وتم نصب البالون الذي يبلغ ارتفاعه 6.1 متر في حديقة مجاورة لملعب كرة قدم أمريكية زاره ترامب أثناء تواجده في مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما.

وقال أحد أعضاء مجموعة تقوم بوضع بالونات ترامب كوسيلة للاحتجاج، إن رجلا طعن البالون بسكين وأحدث قطعا في ظهر البالون بطول 2.4 متر.

"ترامب الرضيع" يتعرض للطعن في ألاباما الأمريكية

تعرض بالون يصوّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في جسم طفل رضيع للطعن وأفرغ من الهواء الذي بداخله من قبل شخص استاء من ظهوره أثناء زيارة الرئيس لولاية ألاباما أمس السبت.https://t.co/N0THobfOqm#شاهد#اسأل_أكثر#أخبارpic.twitter.com/VjDcWiXULJ — RT Arabic (@RTarabic) November 10, 2019

وأوقفت الشرطة ممزق البالون الذي كان مقصدا لالتقاط صور "السيلفي" من قبل معارضي الرئيس الأمريكي، فيما كان مؤيدوه يهتفون "ترامب رئيسا في 2020!" لدى مرورهم بجانبه.

ويعتبر بالون "ترمب الرضيع" غالبا وسيلة للاحتجاج على الرئيس الأمريكي، كما أن أول ظهور له كان سنة 2018 في سماء العاصمة البريطانية لندن، وقد بادر الكثير من النشطاء مؤخرا إلى جمع الأموال لجلب نسخ مماثلة للبالون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

المصدر: "الغارديان"