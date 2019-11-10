قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن بلاده لم تتخذ قرارها النهائي بعد بصدد الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت قناة Press TV الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، تصريحات لموسوي، جاء فيها: "الجمهورية الإسلامية في إيران لم تقرر بعد الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أن بلاده "وضعت سيناريوهات مختلفة" لهذا الشأن و"ستتصرف بناء على المتطلبات المؤقتة والتدابير المتخذة من الجانب الآخر".

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وكان السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد، قال يوم السبت إن طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية، ستخفض التزاماتها بموجب الاتفاقية، و"قد تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

المصدر: نوفوستي