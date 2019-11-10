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شدة أذن لصحفي أوكراني على الهواء مباشرة

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شدة أذن لصحفي أوكراني على الهواء مباشرة
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كلفت دعوة أطلقها صحفي أوكراني للجنوح نحو السلام في دونباس شرقي البلاد، شدة أذن مؤلمة على الهواء مباشرة وأمام ملايين المشاهدين، واتهامه بالعمل لصالح المخابرات الروسية.

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واتهم تاراس إليكو منسق منظمة "حركة المتطوعين الأوكرانيين" في العملية العسكرية التي تشنها كييف ضد معارضيها في دونباس، الصحفي روسلان كوتسابا خلال برنامج حواري مباشر على شاشة التلفزيون بأنه "يعمل لصالح" روسيا وجهاز استخباراتها ثم أمسكه من أذنه وشده بقسوة.

ووقع هذا الحادث الغريب بعد أن أعلن الصحفي كوتسابا أن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي يحتاج الآن لأن يكون أكثر صرامة مع معارضي الفصل بين القوات في دونباس، ومناهضي اجتماع رباعية النورماندي (فرنسا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا) من أجل السلام في المنطقة، ليصيح إليكو: "أنت كاذب ومراوغ"، ثم أمسك بخصمه من أذنه وشده بقسوة.

والغريب أن مقدم البرنامج الحواري أيد رد فعل المعتدي وما قام به ضد زميله الصحفي.

المصدر:"إزفستيا"

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