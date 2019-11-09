أفغانستان.. مقتل 3 جنود و65 مسلحا من طالبان بثلاث ولايات

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل 3 جنود أفغان و65 عنصرا من حركة "طالبان" خلال عمليات عسكرية ومواجهات في ثلاث ولايات متفرقة.

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وذكرت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "نتيجة لعملية خاصة من قوات الأمن والدفاع الوطني في حي غيزاب بولاية أورزغان، قتل 43 من إرهابيي طالبان، وجرت مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وأضافت، أنه "جرى تنفيذ غارة جوية على حي محمد أغا بولاية لوغار، نتج عنها مقتل 4 من إرهابيي طالبان"، وأن 18 مسلحا تمت تصفيتهم في صدام وقع بين القوات الحكومية وعناصر طالبان في حي شاوالي كوت بولاية قندهار".

وتابعت الوزارة، أن "3 جنود من قوات الدفاع والأمن الوطني قتلوا أثناء المواجهات".

وأظهر أحدث تقرير نشرته الأمم المتحدة، منتصف أكتوبر الماضي، ارتفاعا قياسيا في عدد الضحايا المدنيين بأفغانستان، ولفت إلى أن الصيف الماضي كان الأكثر دموية خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث زادت معه نسبة الخسائر البشرية 42 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وتوقفت مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" بقرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع سبتمبر الماضي، في وقت كان الطرفان فيه قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على مسودة تفاهم جرى التوصل لها خلال 9 جولات من المباحثات الشاقة استمرت لنحو عام.

المصدر: وكالات