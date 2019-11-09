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بوتين: روسيا يمكن أن تصبح من الجهات الرائدة بمجال الذكاء الصناعي

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بوتين: روسيا يمكن أن تصبح من الجهات الرائدة بمجال الذكاء الصناعي
Sputnik
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قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تستطيع أن تصبح، إحدى الجهات الرائدة في العالم، في مجال الذكاء الصناعي.

وأضاف الرئيس بوتين، في حديث خلال مؤتمر حول الذكاء الصناعي تحت عنوان  Artificial Intelligence Journey : "يجب أن يكون الطلب صارما جدا، من مؤسساتنا وشركاتنا التي تشارك الدولة في رأس مالها. وأعتبر القدرة على ضمان وتعزيز الإمكانيات التكنولوجية للبلاد، المعيار والمقياس الأكثر أهمية لفعاليتها. ويجب القول إن، ثقل وأهمية العمل في المستقبل، كبير جدا. وأنا مقتنع، أننا نستطيع ويجب علينا، أن نصبح أحد الأطراف الرائدة في مجال الذكاء الصناعي بالعالم".

وأكد الرئيس بوتين، أن هذه مسألة تتعلق بمستقبل البلاد ومكانتها في العالم.

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وقال بوتين: "نحن فعلا نستطيع القيام بذلك، مع الأخذ في الاعتبار إمكانيات مدارسنا الوطنية في مجال الرياضيات والفيزياء والعلوم الدقيقة الأخرى وفي المجال الإنساني أيضا".

تجري فعاليات المؤتمر يومي 8 و 9 نوفمبر في موسكو. وسيناقش المشاركون فيها، العديد من المسائل في هذا المجال، من بينها، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الذكاء الصناعي، التي أقرها الرئيس الروسي قبل فترة.

المصدر: نوفوستي

 

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