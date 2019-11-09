لأول مرة.. إيران تؤكد وجود قضية قضائية تخص عميلا أمريكيا اختفى عام 2017

لأول مرة، اعترفت إيران برفع إحدى محاكمها قضية قضائية تتعلق بالأمريكي روبرت ليفنسون الذي اختفى عام 2007 أثناء زيارة إلى الجمهورية الإسلامية بمهمة من وكالة المخابرات المركزية CIA.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم السبت عن وثيقة بعثت بها إيران إلى فريق العمل الأممي المعني بالاختفاءات القسرية وغير الطوعية، تأكيدها أن تلك القضية القضائية مع ليفنسون لا تزال قائمة في النيابة العامة والمحكمة الثورية بطهران.

ولم تكشف الوثيقة التي اطلعت عليها الوكالة متى رفعت هذه القضية وما هي الاتهامات التي يواجهها ليفنسون، الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI.

واختفى ليفنسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007، وكان مسؤولون أمريكيون يدعون على مدى سنوات أنه كان يعمل أثناء تلك الزيارة لصالح شركة خاصة، غير أن "أسوشيتد برس" كشفت في ديسمبر 2013 أنه وصل إيران بمهمة أوكلها إليه محللون من CIA في تجاوز لصلاحياتهم.

ودفعت CIA 2.5 مليون دولار إلى عائلة ليفنسون بغية تشجيعها على التراجع عن دعوى قضائية كانت تهدد بالكشف عن تفاصيل تلك المهمة السرية، كما أقالت الوكالة ثلاثة محللين مخضرمين فيها وفرضت عقوبة تأديبية على سبعة آخرين.

ومنذ اختفاء ليفنسون، نشرت في عامي 2010 و2011 صور وفيديوهات تظهره وهو ملتح ويرتدي ملابس برتقالية مثل سجناء معتقل "غوانتانامو" الأمريكي، ويشكو من مشاكل صحية.

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وصدرت عن إيران منذ ذلك الحين بيانات متضاربة بشأن مصير العميل الأمريكي، وفي فبراير الماضي طالبت طهران فريق العمل الأممي بوقف تحقيقه في الموضوع، بدعوى غياب أي أدلة عن أن ليفنسون محتجز لديها.

من جانبها، كثفت الإدارة الأمريكية على خلفية التصعيد الأخير مع إيران جهودها للبحث عن عميلها المختفي، وعرضت مؤخرا 20 مليون دولار لكل من يملك معلومات ستساعد في استعادته، علاوة على خمسة ملايين أخرى قد عرضها FBI.

المصدر: أسوشيتد برس