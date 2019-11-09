مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا يطالب بحماية المهاجرين القصّر

دان فرانسيسكو فرنانديز ماروغان مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا، ازدياد "الرسائل العنصرية" التي تبرر الهجمات على المهاجرين القاصرين.

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ودعا ماروغان إلى "مكافحة الرسائل التي تنم عن التعصب وكره الأجانب والتي تطال القاصرين الأجانب الذين لا يرافقهم البالغون".

وأضاف: "نشهد مستوى يزداد خطورة لهجمات غادرة ضد قاصرين أجانب بدون مرافقين بالغين ويخضعون لوصاية مراكز الإيواء".

وكان عدد من المهاجرين القاصرين قد تعرضوا للضرب يوم الأحد الماضي حسب ممثلين عن حزب "المزيد من البلاد".

وتحدثت جمعيات حماية القاصرين الأجانب أيضا عن هجوم وقع في العاصمة في نهاية سبتمبر الماضي على القصّر.

من جهة أخرى، فتح القضاء تحقيقا بعد تعرض فتى في السابعة عشرة من عمره للضرب في أكتوبر الماضي في سرقسطة بشمال شرق إسبانيا.

المصدر: وكالات