 
مباشر

مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا يطالب بحماية المهاجرين القصّر

أخبار العالم

مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا يطالب بحماية المهاجرين القصّر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mou1

دان فرانسيسكو فرنانديز ماروغان مفوض حقوق الإنسان في إسبانيا، ازدياد "الرسائل العنصرية" التي تبرر الهجمات على المهاجرين القاصرين.

إقرأ المزيد
مهاجرون أفارقة يقتحمون جيب
مهاجرون أفارقة يقتحمون جيب "مليلة" بين المغرب وإسبانيا

ودعا ماروغان إلى "مكافحة الرسائل التي تنم عن التعصب وكره الأجانب والتي تطال القاصرين الأجانب الذين لا يرافقهم البالغون".

وأضاف: "نشهد مستوى يزداد خطورة لهجمات غادرة ضد قاصرين أجانب بدون مرافقين بالغين ويخضعون لوصاية مراكز الإيواء".

وكان عدد من المهاجرين القاصرين قد تعرضوا للضرب يوم الأحد الماضي حسب ممثلين عن حزب "المزيد من البلاد".

وتحدثت جمعيات حماية القاصرين الأجانب أيضا عن هجوم وقع في العاصمة في نهاية سبتمبر الماضي على القصّر.

من جهة أخرى، فتح القضاء تحقيقا بعد تعرض فتى في السابعة عشرة من عمره للضرب في أكتوبر الماضي في سرقسطة بشمال شرق إسبانيا.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا