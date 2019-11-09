زيلينسكي: الأوكرانيون اخترعوا الطائرة المروحية والقمر الصناعي

ادعى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مواطنيه هم أول من اخترعوا الطائرة المروحية والمحرك الصاروخي، فضلا عن مجموعة أخرى من الابتكارات التقنية التي استفادت منها البشرية.

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وقال زيلينسكي خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة كييف إن "الأوكرانيين أهدوا البشرية أول طائرة هليكوبتر ومحركات الصواريخ والقمر الصناعي"، مضيفا أنهم اخترعوا أيضا "نموذجا أوليا للأشعة السينية، إلى جانب الأقراص المضغوطة".

وتابع: "ابتكر الأوكرانيون أيضا الرمز البريدي وتقنية الترام الكهربائي كما اخترعوا تطبيقات مثل واتس آب وبايبال".

وخاطب الرئيس الأوكراني المشاركين في المنتدى قائلا: "لقد قدمتم إلى بلد استثنائي، هو أحد أكثر البلدان الجاذبة للشركات الناشئة في العالم".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤولون أوكرانيون تصريحات مماثلة، حيث زعم الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو أن مصمم الطائرة متعددة المحركات الروسي-الأمريكي إيغور سيكورسكي، "مواطن أوكراني مميز غيّر عالم الطيران".

كما اعتبر بوروشينكو الفنان الروسي إيفان أيفازوفسكي "إرثا أوكرانيا"، وأكد وزير خارجيته بافيل كليمكين أن الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين، أوكراني "لأن مدينة أوديسا وجمهورية القرم ألهمتاه في أشعاره".

المصدر: "نوفوستي"