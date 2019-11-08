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دعوات في إيران للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية

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دعوات في إيران للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية
Reuters Hadi Mizban
الرئيس الإيراني السابق محمد أحمدي نجاد (صورة أرشيفية)
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دعا نائب في البرلمان الإيراني عن جبهة الصمود من التيار المحافظ، الرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نجاد إلى الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في فبراير المقبل.

ونقلت وكالة "إيلنا" شبه الرسمية عن النائب روح الله حسينيان، أنه "وفقا لاستطلاعات الرأي يتمتع أحمدي نجاد بشعبية واسعة جدا"، مضيفا أنه "من الممكن ألا يتم تهيئة الاجواء لمشاركة نجاد".

وأشار حسينيان، إلى أن "مجلس صيانة الدستور قد يعارض ترشحه".

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وكان عبد الرضا داوري مستشار أحمدي نجاد قال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد مشاركة شعبية منخفضة جدا، مضيفا أن الإيرانيين "سئموا التيارين الحاكمين المتمثلين بالمحافظين والإصلاحيين".

وأعرب داوري عن اعتقاده في أن "الشعب الإيراني بات يعتبرهما تيارا واحدا لايفكر سوى بمصالحه الشخصية".

وأضاف داوري أن "أحمدي نجاد يحظى بشعبية تبلغ 80% بينما لا تتعدى شعبية الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الـ12%".

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه محافظون مقربون من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد رفض ترشح أحمدي نجاد لانتخابات الرئاسة عام 2017.

المصدر: RT

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