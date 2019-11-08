قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إنه ينبغي على الدول الأوروبية تعلم لغة القوة، وإظهار مزيد من المبادرات، وتمثيل مصالحها على نحو أفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك، خلال فعاليات في العاصمة الألمانية برلين، نظمتها مؤسسة "كونراد أديناور"، قائلة: "يجب أن تتعلم أوروبا لغة القوة، الأمر الذي يعني (بناء العضلات) في مجالات مختلفة، على سبيل المثال، في السياسة الأمنية".

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وفي الوقت نفسه، اعتبرت أورسولا، أن استخدام القوة الحالية في المصالح الأوروبية يعتبر أيضا "نهجا معقولا".

وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، ضرورة أن تبني أوروبا قدرتها الدفاعية، نظرا لأنها "على حافة الهاوية"، مشيرا إلى غياب التنسيق داخل حلف الناتو الذي دخل في حالة "موت دماغي".

المصدر: وكالات