ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب محافظة أذربيجان الشرقية لـ530 شخصا (فيديو)

أفاد مراسلنا في إيران بارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال المدمر في محافظة أذربيجان الشرقية إلى 530 شخصا، مضيفا أنه تم تسجيل 153 هزة أرضية هناك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهر شريط فيديو حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له المنطقة.

وضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، الأربعاء، منطقة رويدر بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وكانت أكبر هزة أرضية تعرضت لها المدينة بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، حيث وقعت على عمق 16 كم من سطح الأرض.

المصدر: RT