الخارجية الصينية: بومبيو يحاول بث العداء بين الشعب الصيني والحزب الشيوعي

اتهمت وزارة الخارجية الصينية، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمحاولة "بث العداء" بين الشعب الصيني والحزب الشيوعي في الصين، من خلال تصريحاته حول نظام الحكم في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، إن هجوم بومبيو على النظام السياسي الصيني ووصفه لبكين بأنها تهديد، "مشحون تماما بالتحامل الإيديولوجي" وهو ما تعارضه الصين بشدة.

واعتبر قنغ أن "بومبيو ينشر العداء ويغرس بذوره بين الشعب الصيني والحزب الشيوعي الصيني في محاولة للوقيعة بينهما"، مضيفا أن الحزب يعبر على الدوام عن مصالح الشعب ويحافظ عليها، وحاز على ثقته العميقة ودعمه المخلص.

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وأضاف المتحدث أن "محاولات الوقيعة بين الشعب والحزب الشيوعي هي استفزاز موجه ضد الشعب الصيني بأسره وستبوء بالفشل".

ووصف تصريحات بومبيو بأنها "خطيرة للغاية ولا تلائم موقعه كوزير للخارجية الأمريكية"، داعيا الوزير للكف عن توجيه انتقادات "غير مبررة" للصين.

وكان مايك بومبيو قد أطلق في الفترة الأخيرة تصريحات كثيرة، انتقد فيها السياسات الصينية، قائلا إن بكين تسعى "للهيمنة" وتحدث عن ضرورة مواجهتها.

المصدر: رويترز