مدينة برازيلية تبدأ تجربة لمنح المواطنين دخلا ماليا بلا عمل

ستطبق ماريكا البرازيلية، تجربة تعد الكبرى في العالم، لمنح المواطنين دخلا ماليا من دون مقابل. وقبل ذلك تم تطبيق هذه التجربة في عدة دول، من بينها فنلندا، وكندا، ولكن على نطاق أقل.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن هذه المدينة البرازيلية ستدفع لثلث سكانها (50 ألف شخص) مبلغا من المال يعادل 25 جنيها إسترلينيا، دون التقيد بأي شروط معينة في إنفاق هذا المال.

وأوضحت الصحيفة أن هناك معايير لمنح المبلغ، وهي أن يكون الشخص قد عاش لمدة 3 سنوات على الأقل بالمدينة، وألا يبلغ دخله 3 أضعاف المبلغ الذي سيتلقاه.

وسيتم توزيع المبالغ بشكل تدريجي، في هذا الشهر، سيحصل على المساعدة 27 ألف شخص. ولن تصرف الأموال بشكل نقدي، بل ستدفع عبر تطبيق إلكتروني أو بطاقة خاصة.

More than 50,000 people are set to get a basic income in a Brazilian city Maricá, a suburb of Rio, has already enrolled thousands. About 52,000 people in the small Brazilian city of Maricá in the suburbs of Rio de Janeiro are set to receive a... https://t.co/td0IVHcF02 — All The Brazilian Politics (@AllBrPolitics) 31 октября 2019 г.

وستقوم مجموعة من المختصين والباحثين في معهد "جين للأسرة" (منظمة للأبحاث الاجتماعية في نيويورك)، بدراسة نتائج التجربة وتقييمها.

وقال الرئيس التنفيذي لهذا لمعهد، مايكل ستينس، إن هذه فرصة نادرة ومثيرة، لا سيما أنها ستنفذ على نطاق واسع.

من المعروف، أن التجربة الفنلندية الشبيهة، تكللت بالفشل في وقت سابق من عام 2019، حيث لم تساعد العاطلين على الدخول في سوق العمل.

وفي بريطانيا، أعرب 40 في المائة من المشاركين في استطلاع للرأي أجري العام الماضي عن رغبتهم في تلقي أموال بالطريقة ذاتها.

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية