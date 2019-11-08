قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يود التواجد في موسكو يوم 9 مايو من العام المقبل، لحضور الاحتفالات التي ستقام في موسكو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ترامب، ردا على سؤال لمراسل "تاس"، يوم الجمعة، في مقابلة مع الصحفيين في البيت الأبيض: "نعم ، هذا صحيح ، لقد تقليت الدعوة".

وتابع ترامب القول، خلال رده على سؤال عما إذا كان يعتزم تلبية الدعوة التي وجهت إليه في وقت سابق لزيارة موسكو في 9 مايو 2020: "تمت دعوتي في ذروة موسم الانتخابات، لكنني بالتأكيد سأفكر في الأمر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعاني. هذه مسألة مهمة للغاية: الاحتفال بنهاية الحرب (الوطنية العظمى). هذه مسألة مهمة للغاية، لذلك أقدر الدعوة".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن 9 مايو من العام المقبل، سيكون في ذروة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

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وستجري الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، في 3 نوفمبر 2020. وسيترشح ترامب مرة أخرى، عن الحزب الجمهوري. وقال ترامب: "إنها ذروة الموسم السياسي، لذلك سأرى ما إذا كان بإمكاني القيام بذلك، لكنني أرغب في الذهاب إن أمكن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية الدعوة لنظيره الأمريكي، للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام في مايو المقبل، بمناسبة النصر في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: تاس