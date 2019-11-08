أعلن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مشروطة "برفع كامل الحظر المفروض على إيران حتى الآن" .

وقال عراقجي في حوار مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "الشرط اللازم للقبول بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي هو رفع كل ألوان الحظر".

وردا على سؤال الوكالة حول الانتخابات الأمريكية ورغبة بعض المرشحين بالعودة إلى الاتفاق النووي وتأثير الانتخابات الأمريكية على الاتفاق النووي مع إيران، قال عراقجي إن نتيجة الانتخابات الرئاسية العام المقبل "لن تؤثر على الاتفاق النووي الإيراني".

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وحول متى تعود إيران إلى ما كانت عليه من مستوى تخصيب اليورانيوم قبل الاتفاق النووي، قال عراقجي إن إجراءاتنا مرتبطة بالأوضاع القادمة، فالآن لا يمكن الحديث عن أي قرار".

وردا على سؤال حول ما تتوقعه إيران من أوروبا اتخاذه للعودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي، قال عراقجي إن "على أوروبا ضمان مصالح إيران وأهمها القدرة على تصدير نفطها وتسلم عائدات ذلك عبر القنوات المصرفية".

وكانت الدول الأوروبية قد وعدت عقب الخروج الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي العام المنصرم بالتعويض عن تأثيرات الإجراء الأمريكي، وأن تمكن إيران من الاستفادة من مزايا الاتفاق النووي، لكن بالرغم من مرور نحو 18 شهرا، لم تترجم هذه الوعود على الأرض.

المصدر: "إرنا"