دعا إمام جمعة طهران المؤقت كاظم صديقي، المسؤولين الإيرانيين لعدم التعويل على التفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن المسيرات الشعبية في 4 نوفمبر أغلقت باب التفاوض معها إلى الأبد.

وأشار صديقي في خطبة صلاة الجمعة، إلى "المشاركة الشعبية الواسعة في مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي يوم 4 نوفمبر الجاري" قائلا إن "إعلان الشعب كراهيته لنظام الاستكبار العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة مؤشر على عمق وعيه تجاه الخطر الذي يهدد البشرية والسلام والأمن وحقوق الشعوب من قبل الولايات المتحدة".

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وأضاف، أن الشعب الإيراني رأى "خيانة الولايات المتحدة منذ العام 1953 حينما أطاحت بحكومة مصدق رغم أنه كان قد وثق بها، وهذه هي قصة كل من يثق بالولايات المتحدة".

واعتبر صديقي أن إيران "لم تستفد شيئا من الاتفاق النووي بل إن إجراءات الحظر زادت بعده"، مؤكدا "ضرورة فسح المجال في الحرب الاقتصادية للشعب والشباب الكفوئين والمواهب اللامعة والشبان الذين جلبوا العزة للبلاد في مسألة صنع الصواريخ وحققوا الانتصار".

المصدر: "إرنا"