اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن "على الدول الغربية الحرة مسؤولية درء التهديدات عن شعوبنا" الصادرة عن حكومات بلدان كالصين وروسيا وإيران.

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وأضاف في كلمته بالذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين: "على الولايات المتحدة وحلفائها أن يدافعوا عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس سنة 1989، وأن يعترفوا بأننا في تنافس على القيم مع دول غير حرة".

وركز الوزير الأمريكي على نقاط حساسة في علاقة واشنطن ببرلين قائلا، إن "خط غاز السيل الشمالي 1، الذي تمدّه روسيا لضخ الغاز إلى ألمانيا، يعني أن إمدادات أوروبا من الطاقة تعتمد على أهواء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، فيما أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مناسبات عدة، أن خط الأنابيب هذا "مشروع اقتصادي بحت".

Took a walk down memory lane with my fellow Cold War era @USArmyEurope vets and our German counterparts. Here in Moedlareuth, the impact of our role in helping achieve a unified Germany is evident. What a day! pic.twitter.com/7wPQBBbplr — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 ноября 2019 г.

وعلى صعيد الصين، حذر بومبيو من نوايا "شركات صينية بناء شبكات اتصال من الجيل الخامس"، نظرا لعدم استبعاد الحكومة الألمانية عملاق التكنولوجيا "هواوي" من عملية استدراج عروض البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للاتصالات.

ويقوم بومبيو بزيارة تستمر أربعة أيام إلى ألمانيا توجه خلالها إلى موقع خدمته العسكرية خلال الحرب الباردة، عند الستار الحديدي الحدودي ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين ألمانا بينهم المستشارة ميركل.

وخلال جولته في أوروبا، يسعى بومبيو إلى تعزيز العلاقات على ضفتي الأطلسي، والتي تأثرت بالنزاعات التجارية والخلافات حول أزمات جيوسياسية والإنفاق العسكري.

المصدر: أ ف ب