وزير الداخلية التركي: سنبدأ إعادة عناصر "داعش" إلى بلدانهم اعتبارا من الاثنين المقبل

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، أن تركيا ستبدأ إعادة عناصر "داعش" إلى بلدانهم اعتبارا من الاثنين المقبل.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده تعمل على نقل أفراد أسرة زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي الذين ألقي القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، مشيرا إلى أنهم سيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل التركية.

ولفت إلى أن عدد عناصر "داعش" الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، فيما يقبع حاليا 1149 منهم في السجون.

ويأتي ذلك غداة إعلان أردوغان أن القوات التركية ألقت القبض على زوجة البغدادي، وشقيقته، وصهره، وتأكيد اعتقال نجل البغدادي بعد التعرف عليه من حمضه النووي.

يتبع..