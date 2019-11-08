ألمانيا.. إنقاذ 35 عاملا إثر انفجار في أحد المناجم
Reuters WR/BSP/DAM
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أنقذ رجال الإطفاء في ألمانيا 35 شخصا كانوا عالقين في منجم ببلدة توتشنتال شرقي ألمانيا بعد وقوع انفجار فيه.
وكانت وسائل إعلام ألمانية أفادت في وقت سابق من اليوم بوقوع انفجار في أحد مناجم البلدة التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة برلين، ما أدى لحصار العشرات في منطقة آمنة من المنجم.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن شخصين اثنين أصيبا في الانفجار، وجرى تحويلهما إلى المستشفى.
وأوضحت مواقع ألمانية أن المنجم المذكور أغلق سنة 1982 بعد أن كان يستغل في استخراج مادة البوتاس، وهو يستخدم حاليا كمدفن للنفايات.
المصدر: وكالات
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