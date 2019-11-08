وسائل إعلام إيرانية: إسقاط طائرة مسيرة جنوب غرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية الجمعة بإسقاط طائرة مسيرة في ميناء ماهشر جنوب غرب إيران.

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ووفق مراسلنا فإن وكالة أنباء إقليم خوزستان أفادت بأن منظومة مرصاد متوسطة المدى أسقطت طائرة مسيرة في سماء ميناء ماهشهر على مياه الخليج جنوب غرب البلاد.

كما أفادت وكالة أنباء خورنا في إقليم خوزستان بأن السكان في محيط ميناء الإمام سمعوا صوت إطلاق صواريخ فجر اليوم.

وأكدت وكالة أنباء "إيلنا" شبه الرسمية سماع أصوات انفجارات قوية في سماء مدينة بندر إمام على الساعة 2:10 بالتوقيت المحلي، مضيفة أنها حاولت تحري أسبابها من بعض المسؤولين لكنها لم تتلق أي رد.

المصدر: RT