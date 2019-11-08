إسقاط طائرة مسيرة جنوب غرب إيران

أكد قائد القوات الجوية الإيرانية، علي رضا صباحي فرد، إسقاط الدفاعات الإيرانية، اليوم الجمعة، لطائرة مسيرة في سماء مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد، "قبل بلوغها الأماكن الحساسة".

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وأضاف صباحي فرد " منظومتنا الصاروخية أسقطت طائرة مسيرة معادية انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم (...) لقد حذرنا الأعداء سابقا بأن مضاداتنا الدفاعية على أتم الاستعداد وسترد بحزم على أي عدوان يطال الأجواء الإيرانية".

من جهته، أكد حاکم إقليم خوزستان، غلام علي شريعتي، إسقاط المضادات الدفاعية طائرة مسيرة معادية "ملك لدولة أجنبية"، وقال إنها انتهكت الأجواء الإيرانية فوق سماء ميناء ماهشهر مضيفا أنه تم العثور على حطام الطائرة في أهوار مدينة ماهشهر وهي الآن بحوزة القوات الأمنية والعسكرية.

وأفادت وكلة "تسنيم" بأن منظومة "مرصاد" الدفاعية متوسطة المدى هي التي أسقطت الطائرة المسيرة انطلاقا من ميناء إمام في مياه الخليج.

في المقابل، نفى الجيش الأمريكي أن تكون أي من طائراته المسيرة قد أسقطت.

المصدر: وكالات