مسؤول أمريكي يندد بعدم منع بلاده التطهير العرقي في سوريا

انتقد مسؤول أمريكي كبير إدارة الرئيس دونالد ترامب لعدم بذلها جهودا كافية لمنع هجوم تركيا على الأراضي السورية الذي قال إنه تسبّب بـ"تطهير عرقي" هناك.

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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس إنها حصلت على مذكرة داخلية كتبها ويليم روبوك، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف ضد تنظيم "داعش"، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة "لم تحاول" اتخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وانتقد روبوك "الجهود الحثيثة للتطهير العرقي" من جانب تركيا وحلفائها ضد الأكراد في سوريا والتي "لا يمكن تعريفها سوى بأنها جرائم حرب أو تطهير عرقي".

وأضافت الصحيفة نقلا عن المذكرة: "يوما ما، عندما سيكتب التاريخ الدبلوماسي سيتساءل المرء عما حدث هنا ولماذا لم يقم المسؤولون بالمزيد لمنع هذا، أو على الأقل (لماذا لم) يتحدثوا بقوة أكبر للوم تركيا على سلوكها".

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية مورغن أورتيغاس القول ما إذا كانت هذه "الاتصالات الداخلية الخاصة" صحيحة وقالت: "لقد أوضحنا أننا نختلف بشدة مع الرئيس أردوغان في قراره دخول سوريا، ولقد فعلنا كل شيء، باستثناء المواجهة العسكرية لمنع هذا".

وأضافت أن الولايات المتحدة أخذت على محمل الجد تقارير تفيد بأن مقاتلين مدعومين من تركيا ارتكبوا انتهاكات بينها قتل المدنيين، وأضافت: "هذه الأسئلة لا تزال قائمة، وأثرنا القضيّة على أعلى المستويات في الدولة التركية".

المصدر: "أ ف ب"