قالت الشرطة البریطانیة الیوم الخمیس، إنھا أتمت عملیة التعرف على ھویة جثث 39 شخصا فیتنامیا عثر علیھم الشھر الماضي في شاحنة نقل أجنبیة دخلت بریطانیا من بلجیكا.

وأكدت الشرطة في بیان أن جمیع الضحایا من الجنسیة الفیتنامیة ولیسوا من الصین كما أعلن في السابق، حیث تم العثور على الشاحنة في منطقة صناعیة بمقاطعة في شرق لندن.

وذكرت الشرطة البریطانیة أنھا بصدد إعطاء أسر الضحایا متسعا من الوقت قبل الإعلان عن أسمائھم، مشیرة إلى أنھا ما تزال بصدد البحث عن مطلوبین (رجل وشقیقته) من إیرلندا الشمالیة بشبھة التورط في عملیات الھجرة غیر الشرعیة.

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وكانت الشرطة البریطانیة أعلنت في الـ 23 من الشهر الماضي العثور على 39 جثة داخل شاحنة نقل كبیرة بمدینة غرایس، كان یعتقد أنھا غادرت من بلغاریا ثم تبین لاحقا أنھا دخلت من بلجیكا.

وأكدت الشرطة أنھا اعتقلت سائق الشاحنة وھو إیرلندي الجنسیة ویبلغ من العمر 25 عاما تجري محاكمته حالیا بتھمة القتل الخطأ والمشاركة في الھجرة غیر الشرعیة وتبییض الأموال.

وعثرت الشرطة البریطانیة عام 2000 في حادث مشابه على جثث 58 صینیا مكدسة في حاویة بمرفأ (دوفر) جنوبي إنجلترا.

المصدر: رويترز