اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أعقاب الجلسة الخاصة التي عقدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران "بمواصلة أكاذيبها، وإخفاء برنامجها النووي".

وقال نتنياهو إن إيران استأنفت عملية تخصيب اليورانيوم المحظورة، التي تهدف فقط إلى إنتاج الأسلحة النووية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، "المجتمع الدولي للاستيقاظ"، وطالب "دول العالم بالانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل لتشديد الضغوط أكثر على إيران".

وأشار نتنياهو إلى أن إيران، "تشكل خطرا ليس على إسرائيل والشرق الأوسط فحسب، بل وعلى العالم أجمع".

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وهدد نتنياهو بأن بلاده لن تسمح "في أي حال من الأحوال لإيران بتطوير الأسلحة النووية، وستمنع ذلك مهما كانت الظروف".

المصدر: RT